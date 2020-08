Imago vleermuis heeft een deuk opgelopen

Het imago van de vleermuis heeft een deuk opgelopen door de uitbraak van het coronavirus. Dat zegt ecoloog Erik Korsten van de Zoogdiervereniging aan de vooravond van een weekend waarin vleermuizen centraal staan. Overal in het land zijn excursies om vleermuizen te ontdekken. Zaterdag- en zondagavond wordt ook de vleermuizentelling gehouden.

“Vleermuizen in Nederland en ook in heel Europa hebben niets te maken met een Aziatische vleermuissoort, die mogelijk betrokken is geweest bij de oorsprong van Covid-19 in China. Er is geen enkele relatie tussen die groepen”, zegt Korsten. “Desondanks merken we dat we vaker dan voorheen vragen krijgen over vleermuizen en ziektes. Maar er is echt helemaal niks aan de hand met Nederlandse vleermuizen. Waar vleermuizen vliegen is het juist goed toeven, want daar is het met de natuur prima gesteld.”

Vrijdagavond start de Europese Nacht van de Vleermuis. In Nederland kunnen liefhebbers op zo’n veertig plekken deelnemen aan een excursie. Ook zaterdag en zondag zijn er wandelingen en andere activiteiten.

Vleermuizen verschijnen meestal in de schemering. Wie in het weekend meedoet aan de vleermuistelling moet volgens Korsten op een open terrein naar de donker wordende hemel kijken. De Zoogdiervereniging heeft een zoekkaart gemaakt waarmee silhouetten van verschillende soorten makkelijk te herkennen zijn. De laatste jaren worden de dwergvleermuis, de grootoorvleermuis en de watervleermuis het meest gezien. In Nederland komen achttien soorten vleermuizen voor.