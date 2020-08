Metropole Orkest dit najaar weer live te zien en te horen

Het Metropole Orkest zal dit jaar weer live te zien zijn in verschillende theaters en zalen in Nederland. Het is door de coronacrisis een half jaar geleden dat het orkest live te horen was. Wel waren concerten online te volgen.

Het orkest trapt dit seizoen in september af in TivoliVredenburg. Op 19 september speelt het ensemble daar samen met trompettist Ack van Rooyen. Op 23 en 24 september staat Koninklijk Theater Carré in het teken van het Metropole Orkest en DeWolff. Een week later, op 31 september en 1 oktober, vinden op dezelfde plek vier concerten met Altın Gün plaats.

In oktober volgen optredens in de Ziggo Dome, Muziekgebouw aan het IJ en het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Op 9, 10 en 11 oktober verzorgt het Metropole Orkest voor de zevende keer het muzikale deel van De Avond van de Filmmuziek.