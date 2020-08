Nederlandse toeristen niet meer welkom in Cyprus

Cyprus laat vanaf vrijdag geen Nederlandse toeristen meer toe vanwege het coronavirus. Alleen mensen die een directe (familie)band met het land hebben of zakelijke belangen zijn welkom als ze een negatieve Covid-19 test kunnen overleggen. Ook dienen ze na aankomst verplicht 14 dagen in quarantaine te gaan.

Reden voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor het land aan te passen naar oranje. Dat betekent alleen noodzakelijke reizen.

Reizigers die terugkeren uit Cyprus hoeven in Nederland niet in quarantaine omdat er geen verhoogd risico is op een toename van coronabesmettingen vanuit dit land, aldus het ministerie.