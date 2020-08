Rutte: geloofwaardigheid Grapperhaus niet ter discussie

De geloofwaardigheid van justitieminister Ferd Grapperhaus staat niet ter discussie, ook al zijn er dingen fout gegaan op zijn bruiloft, zei premier Mark Rutte vrijdag na de ministerraad. Hij benadrukte dat de minister daar zelf stevig van baalt en ook spijt voor heeft betuigd.

Voor Rutte is belangrijk dat geloofwaardigheid ook samenhangt met “onder ogen zien als iets niet goed gaat. En dat doet hij.” Volgens de premier is er alles aan gedaan om de coronamaatregelen op te volgen tijdens de bruiloft. “Maar er zijn wel dingen fout gegaan. Dat is duidelijk. En daar heeft hij ook spijt voor betuigd. Zoals hij zelf ook zegt, hij moet als minister het goede voorbeeld geven.”

De vergelijking met Phil Hogan, de Ierse eurocommissaris die aftrad nadat was gebleken dat hij op een diner was geweest met tachtig gasten, gaat volgens Rutte niet op. In de opzet van die bijeenkomst was het al niet mogelijk om voldoende afstand te houden. Dat was bij het huwelijk van Grapperhaus anders, aldus de premier. “Maar bij de bordesfoto ging het fout.”

Volgens de premier mag het niet zo zijn dat mensen in Nederland nu een loopje zouden nemen met de 1,5 meter afstand, omdat een minister het ook niet deed. Dat zou idioot zijn, zei Rutte. Mensen moeten zich volgens hem aan de coronaregels houden, maar niet voor hem of omdat het kabinet het wil, maar omdat het nodig is om het virus een halt toe te roepen.