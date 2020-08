Schiphol-baas houdt vertrouwen in Lelystad Airport

Aan de opgave om Lelystad Airport in november volgend jaar te openen verandert ook door de coronacrisis niets. Volgens Schiphol-baas Dick Benschop blijft er schaarste bestaan in start- en landingsrechten, zogeheten slots, op ’s lands grootse luchthaven en zijn ook marktpartijen nog altijd geïnteresseerd in een verhuizing naar Flevoland.

Benschop herhaalde nog maar eens dat het plan ongewijzigd is. “We bereiden ons voor op november 2021. De reden voor de opening van de luchthaven is er nog.” Volgens de topman moet dit proces worden afgemaakt, waarbij Schiphol na opening de hub-functie vervult en de vakantievluchten overgaan naar Lelystad.

Omwonenden vrezen overlast van de luchthaven en ook in politiek Den Haag klinkt steeds meer gemor, waarbij vraagtekens worden gezet bij de meerwaarde van de opening. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zouden steeds meer twijfelen aan het bestaansrecht van Lelystad. Benschop stelt daarop dat het regeerakkoord gewoon moet worden uitgevoerd. Daarin staat Lelystad uitdrukkelijk genoemd.

Om de crisis door te komen zal Schiphol moeten ingrijpen aan de kostenkant. Honderden medewerkers moeten vrezen voor hun baan. Precieze aantallen kon de Schiphol-topman nog niet geven. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.Ook loonmatiging ligt als mogelijke maatregel op tafel. De komende tijd wordt met de vakbonden een sociaal plan opgesteld.

Benschop zegt verder dat het in de huidige tijd mogelijk is om meer vrachtvluchten uit te voeren. Volgens hem worden er nu dubbel zoveel afgewikkeld, omdat daar nu ruimte voor is.

Verder stipte hij de noodzaak aan van internationale afspraken over vereisten voor reizen. Schiphol is voorstander van een systeem waarbij wordt getest bij reizen van en naar landen waarvoor code oranje of rood geldt. Dit kan ertoe leiden dat er minder reisverboden en quarantainemaatregelen nodig zijn. Dit is nu nog onvoldoende afgestemd. Verder zouden testen volgens Benschop voor het instappen uitgevoerd moeten worden, net zoals met veiligheidschecks gebeurt.