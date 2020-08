WhatsApp-fraudeurs opgepakt met dank aan vrouw en programmamaker

Vijf verdachten van oplichting zijn dinsdag in een hotel in Rotterdam aangehouden. De politie was gewaarschuwd door een vrouw en een programmamaker, die op het spoor waren gekomen van het vijftal, nadat de vrouw een verdacht WhatsApp-bericht had ontvangen waarin “haar kind” met een “nieuw telefoonnummer” vroeg om geld.

De vrouw had volgens de politie gelijk door dat er sprake was van zogenoemde vriend-in-noodfraude, maar liet dit niet blijken. De vrouw zocht contact met de programmamaker en samen wisten ze de locatie van de afzenders van de berichtjes te achterhalen. Vlak voor de confrontatie belden ze de politie, die direct naar het hotel kwam.

De verdachten zijn mannen van 18 tot en met 21 jaar uit Rotterdam. Laptops, telefoons, een bankreader en een auto zijn in beslag genomen. De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten. De politie is nog op zoek naar mogelijke andere slachtoffers.