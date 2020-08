Grote branden in twee leegstaande Limburgse boerderijen

De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag flink in touw met het blussen van twee grote branden in leegstaande boerderijen in dorpen in de buurt van het Limburgse Roermond. Een schuur bij een boerderij in Beegden ging in vlammen op, ook in een boerderij in Posterholt woedt brand.

In de schuur, die volgens de brandweer ongeveer 30 bij 15 meter groot is, waren een tractor en een boot opgeslagen. “Die kunnen als verloren worden beschouwd”, aldus de woordvoerder. Volgens hem is de politie ingeschakeld omdat het vermoeden bestaat dat er sprake is van brandstichting. De brand is inmiddels geblust.

Zijn collega’s zijn in Posterholt nog drukdoende met het blussen van een brand in de boerderij. “Het is een heel groot pand. Het vuur op de begane grond is uit, maar we moeten boven nog verschillende ruimtes controleren. De brand is nog niet onder controle”, zegt een andere brandweerwoordvoerder.

Hij vindt het opvallend dat er op twee plekken vlakbij Roermond brand is uitgebroken in leegstaande boerderijen. “Zo kun je dat wel noemen ja. Maar vooralsnog beschouwen we dit als twee losstaande incidenten. We hebben nog niets aangetroffen dat wijst op brandstichting in Posterholt.”