‘Discotheken en nachtclubs mogen nog niet open’

Voor discotheken en nachtclubs komt vooralsnog geen versoepeling van de coronamaatregelen. Het kabinet had eerder 1 september aangegeven voor een mogelijke heropening van de deuren, maar in verband met het voortdurende besmettingsrisico gaat dat niet door. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving daarover van RTL Nieuws.

Rutte had onlangs al aangegeven dat hij niet optimistisch was over een versoepeling voor de discotheken.

Dinsdag komt de ministeriĆ«le coronacommissie weer bijeen om te overleggen over de ontwikkelingen met het virus. Aansluitend geven premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge een persconferentie over de huidige situatie.