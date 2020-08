Kaag: regering is tekortgeschoten op onderwijs en onderzoek

De regering heeft de verwachtingen over investeringen in onderwijs en onderzoek niet waargemaakt. Dat zei minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) maandag bij de opening van het academisch jaar in Groningen.

Kaag stelt dat vorige regeringen “het belang van vrij en fundamenteel onderzoek” niet genoeg op waarde hebben geschat. “We moeten allemaal naar onszelf kijken en naar onze eigen rol hierin. De huidige regering mag dan stevig hebben geïnvesteerd in onderzoek en onderwijs: maar het is simpelweg niet genoeg geweest. Mijn partij, D66, erkent dat er meer moet gebeuren.”

De gedoodverfde nieuwe leider van D66 wil dat Nederland zich aan de doelstelling houdt die in 2000 in Europees verband werd uitgesproken: 3 procent van het bruto binnenlands product gaat naar onderzoek en onderwijs.

Door het groeiende aantal studenten en toenemende onderlinge concurrentie, wordt de druk op academici alsmaar groter. Velen “geven overdag les, doen ‘s avonds onderzoek en schrijven in het weekend onderzoeksvoorstellen”. Die situatie is onhoudbaar, stelt Kaag.

“We kunnen geen topwetenschap verwachten, als we van wetenschap geen topprioriteit maken in de begroting.” Dit soort investeringen zijn volgens Kaag cruciaal om uit de huidige crisis te komen.