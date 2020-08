‘Nederland moet beademingsapparaten kopen die VS niet afnemen’

Het kabinet zou de beademingsapparaten moeten opkopen die Philips versneld heeft gemaakt voor de Amerikanen, maar die ze opeens deels niet meer willen afnemen. Daarvoor pleit GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver. Bij NPO Radio 1 zei hij dat dit kansen biedt voor Nederland.

“Koop die apparaten nu van Philips op. Dat is ook nog een Nederlands bedrijf dus je investeert ook in onze economie. Ik vind dat je overcapaciteit moet creĆ«ren in ons land, dan kan je ze altijd nog doorverkopen aan andere Europese landen of weggeven aan ontwikkelingslanden die het nodig hebben. Maar nu handelen, is dan ook mijn advies aan het kabinet”, zei Klaver.

De Amerikanen bestelden in april 43.000 beademingsapparaten bij Philips in verband met het oplaaiende coronavirus. Door de toevloed aan coronapatiƫnten, die vaak ademhalingsproblemen hebben, liepen landen tegen een tekort aan. Philips schroefde de productie flink op door de grote Amerikaanse order. Maar de VS willen er maar 12.300 en laten de rest van het contract vervallen, werd maandag bekend. Het bedrijf kreeg er nog geen verklaring voor.

Over de beademingsapparaten was in het voorjaar veel te doen. President Donald Trump haalde een oude oorlogswet van stal om de productie te versnellen. Hij wilde daarmee onder meer toeleveranciers dwingen om voldoende materiaal aan te leveren.