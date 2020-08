Oplichters nog steeds online actief: corona speeltuin voor cybercriminelen

De coronacrisis gaat gepaard met een ongekende toename in het aantal geregistreerde cybercrime-incidenten in Nederland. Zo was cybercrime de snelst groeiende vorm van misdaad in Overijssel. Waar in maart nog 696 incidenten werden geregistreerd bij de politie, waren dat er in april 870 en maar liefst 1.869 in mei van dit jaar. Ook nu blijft het oppassen geblazen, zowel voor bedrijven als particulieren.

Het is voor het eerst dat het aantal cybercrime-delicten het aantal woninginbraken overstijgt. Deze gegevens komen uit een analyse van de nieuwste landelijke cybercrime-statistieken van VPNgids.nl. Het aantal meldingen van digitale misdaad is bijna zeven keer zo hoog als in voorgaande jaren. Er verschijnen ook steeds meer breed uitgemeten voorvallen in de media over cybercriminaliteit.

Waarom meer cybercrime?

Er zijn twee belangrijke oorzaken waarom internetcriminelen deze corona tijd gebruiken om toe te slaan. Dit is allereerst omdat de meeste mensen minder persoonlijke contact hebben dan anders. Hier wordt handig op ingespeeld, onder andere via WhatsApp en sms berichten. De tweede reden is omdat veel mensen thuiswerken, en nog steeds, waardoor veel inbrekers zonder werk zitten. Zij verleggen hun werkterrein naar de online wereld.

Fraude op Facebook

Een veel voorkomende vorm van cybercrime van de afgelopen tijd is de vriend-in-nood fraude. Een slachtoffer ontvangt een appje van een bekende die ogenschijnlijk in de problemen zit en vraagt of er met spoed geld overgemaakt kan worden. Vervolgens wordt er op een overtuigende manier geld afhandig gemaakt. Maar ook berichtjes of mailtjes van banken of andere instellingen, waarin gevraagd wordt om op een link te klikken, komen veelvuldig voor. Ook zijn er partijen die zich voordoen op Facebook als een kredietverstrekker. Door gebruik te maken van een ‘oud’ logo denken mensen dat ze met het oorspronkelijke bedrijf te maken hebben. Via Facebook messenger wordt er mensen een lening aangesmeerd. Consumenten krijgen het verzoek om een betaling te doen alvorens ze het bedrag dat ze willen lenen op hun rekening gestort krijgen. Dit geldt wordt uiteraard niet gestort en het bedrag (authenticatiekosten genaamd) krijgen ze nooit meer terug.

Waar moet je op letten?

Het is duidelijk dat cybercriminelen steeds creatiever worden. Als de ene vorm niet meer werkt, weten ze weer iets nieuws te bedenken. Ze doen er alles aan om via e-mails betrouwbaar over te komen. Het is aan consumenten om wakker te blijven en goed op te letten. Klik nooit zomaar op een link en maak nooit geld over. Wil je direct geld lenen? Doe dit dan bij een betrouwbare kredietverstrekker en check of het bedrijf een vergunning heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Hoe kan je spam en phishing mails herkennen? Dit zijn een aantal vragen die consumenten zichzelf kunnen stellen: