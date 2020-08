Schoolleiders bezorgd over lerarentekort in coronatijd

Schoolleiders vragen zich hardop af of zij dit schooljaar voldoende leraren voor de klas kunnen zetten. Scholen kampen al met een lerarentekort en moeten het nu met nog minder mensen doen vanwege het coronavirus en de daaraan verbonden quarantainevoorschriften. Dat blijkt uit een enquête van Algemene Vereniging Schoolleiders (AVN).

De onderzoekers ondervroegen 600 schooldirecteuren, met name van basisscholen. Van hen maakt 83 procent zich zorgen of er wel voldoende personeel is.

“Er is normaal al een lerarentekort, door extra afwezigheid uit voorzorg, coronabesmetting of coronagerelateerde klachten is het nog meer een uitdaging om iedere groep bezet te krijgen. Zeker als straks de winterperiode aanbreekt”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Het AVS vindt dat het te lang duurt voordat leraren de uitslag van een coronatest terugkrijgen. Het gros krijgt de uitslag binnen 24 tot 48 uur. Maar 13 procent van de scholen moet langer wachten op de testuitslag. “Dit is wat ons betreft echt ongewenst, want vaak kun je ook nog niet direct terecht”, aldus de AVN. “En al die tijd – vanaf aanmelding voor de test tot en met de testuitslag – kunnen ze niet voor de klas.” Daarom wil de vereniging dat leraren voorrang krijgen in het testbeleid.