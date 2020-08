Videoscherm met alternatieve MH17-theorie voor rechtbank

Voor de rechtbank op Schiphol is maandagochtend een auto met een groot videoscherm geparkeerd, waarop een boodschap met een alternatieve theorie over het neerhalen van vlucht MH17 wordt gepresenteerd. Volgens de vrouw die de auto heeft gehuurd, speelt Oekraïne een rol in de ramp, is er sprake van een doofpot en zijn er nog niet eerder gehoorde getuigen die hebben gezien dat een gevechtsvliegtuig MH17 neerschoot.

In de rechtbank is maandag het megaproces hervat. Meerdere nabestaanden zijn aanwezig in het Justitieel Complex op Schiphol. Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok op 17 juli 2014 van Amsterdam naar Kuala Lumpur. De Maleisische hoofdstad werd echter nooit bereikt, boven het oosten van Oekraïne werd de Boeing 777 uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, waaronder bijna 200 Nederlanders, kwamen om het leven.

Een door de Nederlandse justitie geleid internationaal onderzoek leidde tot de aanklacht tegen vier verdachten. Oleg Poelatov is de enige van de vier verdachten die zich door Nederlandse advocaten laat verdedigen. De andere drie – Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko – hebben niets van zich laten horen. Poelatov woont het proces zelf niet bij. Volgens het Openbaar Ministerie is vlucht MH17 neergeschoten door een BUK-raket.