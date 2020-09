Aantal besmettingen stabiel, minder overlijdens en opnames gemeld

In de afgelopen week zijn 3597 mensen positief getest op het coronavirus, een fractie meer dan een week eerder. Toen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3588 meldingen over nieuwe besmettingen. Volgens de gegevens die de GGD’en hebben doorgegeven, zijn 57 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, tegen 84 in de week daardoor.

Het RIVM kreeg 24 meldingen over sterfgevallen, acht minder dan bij de vorige publicatie. “Deze gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden”, benadrukt het instituut. Meldingen komen vaak pas later binnen, hetgeen ook geldt voor ziekenhuisopnames.

Het zogeheten reproductiegetal is gelijk gebleven, op 1. Dat wil zeggen dat iedere persoon met het coronavirus gemiddeld één andere persoon aansteekt.