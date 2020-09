‘Aantal faillissementen stijgt met een derde in 2020’

Het aantal faillissementen stijgt in Nederland over heel 2020 met een derde. Dat voorspelt kredietverzekeraar Atradius. Oorzaak is de coronacrisis die een diepe recessie veroorzaakt in de meeste belangrijke economieën.

Volgens Atradius zijn er in 2020 waarschijnlijk zo’n 34 procent meer faillissementen dan vorig jaar. Tot nu toe heeft de coronacrisis nog niet geleid tot een piek in het aantal failliet verklaarde bedrijven. Dat komt door de steunmaatregelen van het kabinet. Atradius verwacht dat de steunpakketten op den duur worden afgebouwd en dat bedrijven het dan alsnog niet redden. “Dan wordt onze economie getroffen door de tweederonde-effecten van de crisis, zoals een sterke stijging van de werkloosheid en het aantal faillissementen”, zegt econoom Theo Smid van Atradius. De moeilijkste periode moet volgens hem nog beginnen.

In 2021 verwacht de kredietverzekeraar een groei van het aantal faillissementen in Nederland met 4 procent.

Wereldwijd rekent Atradius op een stijging van het aantal bankroeten van 26 procent in 2020 en een daling van 3 procent in 2021. De deskundigen schatten in dat elke belangrijke economie, behalve China, dit jaar in een recessie terechtkomt.