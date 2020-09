Herman van Veen helpt renoverend Singer

Herman van Veen is niet alleen al sinds jaar en dag podiumkunstenaar, maar vanaf de eeuwwisseling ook schilder. Met ingang van volgende week dinsdag exposeert hij zijn nieuwste schilderijen in Singer in Laren. De werken kunnen worden gekocht en een deel van de opbrengst zal worden besteed aan de renovatie van het museum.

Van Veen heeft speciale herinneringen aan het theater van Singer. Hij speelde er in 1966 voor het eerst. Nu toont hij er zijn volgens Singer “abstracte, in kleur gevangen momenten.”

“Hoop dat de mensen er vrolijk van worden en soms wat nadenkend. Dat het goed is voor een glimlach”, aldus Van Veen op de site van het museum.

Singer wil medio 2021 een nieuwe vleugel openen. De huidige museumzalen zijn ook toe aan een grondige renovatie.