Kunstdetective Brand op het spoor van de gestolen Van Gogh

De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand zegt “behoorlijk concreet” te weten waar het schilderij van Vincent van Gogh dat dit voorjaar werd gestolen uit museum Singer in Laren, op het ogenblik is. Hij stelt ook te weten in wiens handen het werk Lentetuin is. Brand vertelde dit in het radioprogramma 1 op 1, in opmaat naar het begin dinsdagavond van het tweede seizoen van zijn programma De Kunstdetective.

Mocht hij het schilderij niet eerder boven tafel hebben, aldus Brand, dan maakt hij in de zesde en laatste aflevering bekend hoe de affaire precies in elkaar steekt.

Volgens Brand zijn topcriminelen ge├»nteresseerd in beroemde kunstwerken omdat ze denken dat als ze in handen van justitie vallen, ze dergelijke schatten kunnen ruilen voor strafvermindering. De werken worden of op bestelling geroofd of eerst gestolen en vervolgens aangeboden aan belangstellenden uit het criminele circuit. Brand denkt overigens dat deze praktijk een aflopende zaak is, omdat justitie ook wel ziet dat deze kunstroof bevordert. “Anders gaat iedereen het museum in.” Hij zegt dat het Openbaar Ministerie nu op de harde toer gaat en ook nog weleens heling ten laste kan gaan leggen.

Vorige week werd een schilderij van Frans Hals gestolen in Leerdam. Brand weet niet bij wie of waar het is, maar hij denkt dat ook hier strafvermindering het doel is.