Nieuw streefcijfer voor vrouwelijke hoogleraren

Universiteiten moeten meer vrouwen aanstellen als hoogleraar, universitair hoofddocent of universitair docent. Er komt een nieuw streefcijfer. De hoogte daarvan moet in de komende tijd worden uitgewerkt. Het is een van de onderdelen van een actieplan voor meer diversiteit in het onderwijs.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven presenteerde het plan dinsdag. Het is opgesteld in overleg met onder meer de universiteitenkoepel VSNU, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

In het actieplan staat verder dat de KNAW met een advies komt over het voorkomen van ongewenst gedrag en intimidatie in de academische wereld. De NWO stelt enkele miljoenen beschikbaar voor een programma om vluchtelingen en allochtonen meer kans te geven op een baan als onderzoeker. Bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen moet meer worden gekeken naar diversiteit, en er moet een nationaal kenniscentrum voor diversiteit komen.

Het actieplan geldt voorlopig alleen voor universiteiten, maar wordt later mogelijk uitgebreid naar hbo en mbo.