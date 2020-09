Nieuwe Apple iPhone 12-serie: de geruchten op een rijtje

Apple brengt dit najaar maar liefst vier nieuwe IPhone modellen uit. Dit brengt meteen de geruchtenmachine op gang. Het gaat om de iPhone 12 (5,4 inch), iPhone Max (6,1 inch), iPhone Pro en iPhone 12 Pro Max. Normaliter kunnen we een nieuw model in september verwachten, maar inmiddels heeft Apple bevestigd dat het dit jaar iets later wordt. Wat weten we over de nieuwe iphone modellen, of beter gezegd, welke geruchten gaan er de ronde?

Ververssnelheid

Om maar meteen met het eerste gerucht in huis te vallen: de iPhone 12 krijgt mogelijk toch geen scherm met een ververssnelheid van 120 beelden per seconde. De reden hiervoor is dat Apple een belangrijk onderdeel hiervoor tekort zou komen, aldus Ross Young van analistenbureau DSCC deze week. De nieuwe modellen zouden volgens de berichten een 120Hz-scherm krijgen. Dit betekent dat het beeld sneller ververst dan bij de huidige iPhones, die een 60Hz-display hebben. Wat gaat Apple doen: de verkoop van iPhone 12 Pro uitstellen of het model uitbrengen met een ververssnelheid van 60 seconde? Volgens bronnen kiest Apple voor de laatste optie.

Telefoonabonnement

De nieuwe modellen zullen vrijwel zeker de eerste 5G iPhones zijn, waardoor ze veel toekomstbestendiger zijn. Dit betekent wel dat je een nieuw telefoonabonnement moet afsluiten. Consumenten die van het nieuwe 5G netwerk gebruik willen maken, hebben een 5G telefoonabonnement en een 5G telefoon of tablet nodig. Als je overstapt naar een nieuw telefoonabonnement, is het altijd zinvol om telefoonabonnementen te vergelijken. Telecomproviders hebben vaak zéér scherpe aanbiedingen en uiteraard is het mogelijk om een telefoonabonnement af te sluiten met of zonder telefoon (SIM only).

Uiterlijk

De camera’s van de iPhone modellen zijn verbeterd door de toevoeging van een high-tech LiDAR-scanner, de schermen komen in nieuwe formaten en de telefoons hebben een A14-chipset. Wat kunnen we verwachten over het uiterlijk van de telefoons? De meeste geruchten suggereren dat het ontwerp van de iPhone 12 er heel anders uit zal zien dan de huidige producten van Apple. Zo zal de iPhone 12-serie voor een deel zijn geïnspireerd door de iPhone 4 en 5 en zijn er zelfs enkele elementen van de iPad Pro 2020 aangebracht. Naar verwachting zal de achterkant van alle modellen van glas zijn, maar de randen hoekiger dan de afgeronde hoeken van de huidige modellen.

Prijs

Ook wat de prijzen betreft staat er niets vast. Wel zijn er prijzen gelekt en lijkt het erop dat de goedkoopste iPhone 12 649 dollar kost, de iPhone 12 Max 749 dollar, de iPhone 12 Pro 999 dollar en de iPhone 12 Pro Max 1.099 dollar. Er wordt volop gesuggereerd dat de prijzen hoger liggen, mede doordat de materiaalkosten voor de iPhone 12-serie zouden kunnen stijgen. Ook hier geldt: nog even afwachten dus.

Als je niet kunt wachten..

Voor iPhone liefhebbers die niet langer kunnen wachten: als de release inderdaad in oktober is, dan zou het mogelijk zijn om pre-orders van de iPhone 12 en iPhone 12 Max op vrijdag 16 oktober te doen. Dit op basis van iPhone releases in het verleden. Het is goed mogelijk dat de telefoons dan in de week van 19 oktober worden verzonden, naar alle waarschijnlijkheid vrijdag 23 oktober. Maar zoals dat gaat met geruchten: zeker weten doen we het niet. Het merendeel van de geruchten lijkt te wijzen op een vertraging van tussen de één en twee maanden, dus oktober of november ziet er waarschijnlijk uit. De kans blijft intussen bestaan dat de smartphones wel nog steeds in september aangekondigd worden.