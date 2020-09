ProRail: spoorlopen is een flinke kostenpost en levensgevaarlijk

Ruim een op de drie vertragingen op het spoor (36 procent) wordt veroorzaakt door mensen die, al dan niet bewust, over of langs het spoor lopen. Omdat machinisten dan langzamer moeten gaan rijden of hun trein moeten stilzetten, zijn reizigers te laat op hun bestemming. Ze missen volgens spoorbeheerder ProRail daardoor bijvoorbeeld een vlucht of ze verschijnen te laat op hun werk.

Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is de maatschappelijke schade door spoorlopers minstens 140 miljoen euro.

Het aantal treinstoringen door spoorlopen neemt, na een aanvankelijke daling, weer toe: vorig jaar met ruim 3 procent ten opzichte van 2018. ProRail start dinsdag met de campagne Spoorlopen? Het heeft meer gevolgen dan je denkt! “Laat je hond niet uit bij het spoor, het heeft meer gevolgen dan je denkt”, aldus de spoorbeheerder in de campagne. De afgelopen jaren waren er vaker campagnes om spoorlopen tegen te gaan.

Spelende kinderen, hardlopers en bijvoorbeeld wildplukkers die in de buurt van het spoor naar bramen zoeken, lopen het gevaar aangereden te worden door een trein.

ProRail heeft de afgelopen jaren veel gedaan om spoorlopen tegen te gaan: zo zijn langs het spoor sloten gegraven en hekwerken neergezet. Ook wordt het spoor in de gaten gehouden door boa’s (handhavers) en met beveiligingscamera’s. Ondanks de preventieve maatregelen nam het aantal treinstoringen veroorzaakt door spoorlopers in 2019 toe tot 3289 gevallen. Dat komt neer op een stijging van 3 procent vergeleken met vorig jaar en zelfs 13 procent ten opzichte van 2015.

“Iedere spoorloper veroorzaakt een domino-effect op het drukke Nederlandse spoor. Wanneer een machinist een wandelaar of fietser langs het spoor ziet, moet de trein uit veiligheid remmen en fors langzamer gaan rijden. Ook de treinen daarachter en de tegemoetkomende treinen moeten daardoor hun snelheid aanpassen. Op het drukke Nederlandse spoor ontstaat direct een soort treinfile”, aldus de organisatie.

Eind vorig jaar deed ProRail aangifte tegen schrijver en presentator Geert Mak die in zijn tv-programma bij de VPRO wandelend over het spoor bij zijn woonplaats Dronryp te zien was. De omroep bood excuses aan en paste het programma aan.