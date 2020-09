Rutte en Koolmees spreken met activisten over racisme

Premier Mark Rutte gaat in gesprek met vertegenwoordigers van Black Lives Matter Nederland en van Kick Out Zwarte Piet. Hij zal ze samen met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdag ontvangen op het Catshuis, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over de manier waarop racisme kan worden aangepakt op verschillende terreinen in de samenleving. Ook zullen Rutte en Koolmees met de activisten bespreken hoe het gesprek daarover in de maatschappij op een goede manier kan worden gevoerd, aldus de RVD.

Rutte ontving al eerder, in juni, op het Catshuis mensen die maatschappelijk of persoonlijk betrokken waren bij het onderwerp racisme en discriminatie. De twee protestbewegingen waren toen niet uitgenodigd. De premier zegde daarop toe dat hij ook met hen in gesprek zou gaan.