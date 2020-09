Belgische topviroloog: handenschuddende minister ongeloofwaardig

Ministers die zich zelf niet aan de coronavoorschriften houden, zijn ongeloofwaardig en brengen teweeg dat ook burgers de regels loslaten. “En het toenemende scepticisme is juist het grote probleem voor de komende periode”, zegt de Belgische topviroloog Steven Van Gucht.

Leiders moeten het goede voorbeeld geven, zegt Van Gucht tegen het ANP op de dag dat de Nederlandse justitieminister Ferd Grapperhaus verder in verlegenheid is gebracht door foto’s waarop hij al handenschuddend en omhelzend te zien is op zijn recente bruiloft. Als Grapperhaus’ Belgische collega Pieter De Crem een soortgelijk loopje zou nemen met de regels, “zou dat een groot probleem zijn, zeker en vast”, stelt Van Gucht. Maar De Crem is “een heel consciĆ«ntieus man. Hij weet wel dat hij zijn geloofwaardigheid zou verspelen” als hij dat zou doen.

De overtuigingskracht en geloofwaardigheid van het coronabeleid is voor Van Gucht, de Belgische evenknie van Jaap van Dissel van het RIVM, nu net een belangrijke kopzorg voor de komende tijd. Hij constateert dat meer en meer burgers de waarschuwingen van de overheid niet langer geloven en zich tegen de coronamaatregelen keren. “Ik ben wel bevreesd daarvoor.”