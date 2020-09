Boa van kade in haven Urk geduwd, taakstraffen opgelegd

De politierechter in Lelystad heeft woensdag twee 18-jarige mannen uit Urk taakstraffen van zestig uur opgelegd, omdat zij op 2 juni een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de kade in de haven van hun woonplaats hebben geduwd. De man viel in het water en werd aan zijn lot overgelaten. Het voorval werd gefilmd en de beelden online verspreid.

De twee mannen hadden de boa naar de kade gelokt met een smoes over een telefoon die in het water zou zijn gevallen. Volgens het Openbaar Ministerie is het slachtoffer bewust uitgekozen omdat hij volgens de verdachten “iedereen bekeuringen gaf”. De boa wist via een boot uit het water te klimmen.

“Een laffe streek en een gevaarlijke actie”, aldus de officier van justitie, die drie dagen cel (gelijk aan het voorarrest) had geĆ«ist, naast een taakstraf van 160 uur waarvan de helft voorwaardelijk. “Het mishandelen van een boa tijdens en vanwege zijn werkzaamheden is onacceptabel”, aldus het OM. “Mensen met een publieke taak moeten hun werk ongestoord kunnen uitvoeren.” Het verspreiden van de video heeft het leed voor het slachtoffer vergroot, oordeelt justitie.