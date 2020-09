Emotionele Grapperhaus opnieuw door stof om bruiloft

Justitieminister Ferd Grapperhaus is opnieuw door het stof gegaan omdat er op zijn bruiloft coronaregels zijn geschonden. Hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt, zegt de bewindsman. “Ik heb het zelf beslist niet goed gedaan.”

Toch heeft hij nog genoeg gezag om, ook in de coronacrisis, aan te blijven als justitieminister, aldus Grapperhaus. Hij sprak de Tweede Kamer toe in een fel debat over het coronabeleid en zijn eigen geloofwaardigheid. Ook staat hij nog pal achter het coronabeleid van het kabinet, bezweert de bewindsman.

“Hadden we het maar met zijn twee├źn gedaan”, zei Grapperhaus achteraf tegen zijn vrouw over de bruiloft in Bloemendaal. “Niet om deze commotie”, maar omdat de bewindsman nu inziet dat het “ook met zo’n klein gezelschap niet te doen was”. Hij snifte even, slikte en herpakte zich.

Er zullen nog wel meer foto’s naar buiten komen, gaf de CDA-minister toe. Dinsdagavond laat kwamen meer beelden naar buiten van de bruiloft, nadat een eerste foto waarbij Grapperhaus en zijn gasten te dicht bij elkaar staan voor ophef had gezorgd. Dat het vaker mis was gegaan op de dag van zijn huwelijksfeest, heeft hij naar zijn zeggen niet verzwegen.

“Ik heb de afgelopen dagen de film nog eens afgespeeld. Ik heb moeten concluderen dat het meer en verder niet goed ging die dag met de naleving van de maatregelen en dat ik mezelf op een aantal punten meer heb laten meeslepen”, aldus Grapperhaus. Hij spreekt van een “pijnlijke les”.

Dat Grapperhaus dit voorjaar mensen die de coronaregels doelbewust overtraden “aso’s” heeft genoemd, neemt hij niet terug. “Dat is iets wat ik in die urgente situatie, waarvan ik hoop dat we die niet terugkrijgen, nog steeds zou zeggen.”