Kick Out Zwarte Piet voorzichtig positief over gesprek met Rutte

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet is woensdag hoopvol uit een gesprek gekomen met premier Mark Rutte. De groep was uitgenodigd om met de premier en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) te praten over institutioneel racisme. Woordvoerder Elvin Rigters is positief: “Het was een goed gesprek, want er werd veel geluisterd. Er is voortschrijdend inzicht, maar ook zeker nog veel werk aan de winkel.”

De nadruk van het gesprek lag op de rol die de politiek zou moeten nemen bij de aanpak tegen racisme. Rigters: “De politiek verwacht dat de samenleving dit probleem oplost. Maar racisme is een misdrijf en van geen enkel ander misdrijf wordt verwacht dat de samenleving het zelf oplost.”

De actiegroep presenteerde een tienpuntenplan, met onder andere praktische oplossingen op het gebied van onderwijs en politiegeweld. Binnenkort zal Kick Out Zwarte Piet hierover in gesprek gaan met andere ministeries.