Minder kijkers voor coronapersconferentie

De coronapersconferentie van dinsdag heeft minder kijkers getrokken dan twee weken geleden. Ruim 3,5 miljoen mensen zagen hoe premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid het land bijpraatten over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus.

Volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) stemden de meeste mensen, ruim 2,4 miljoen, hun tv op NPO 1 af. De overigen keken via RTL 4 mee. De laatste persconferentie trok zo’n 4 miljoen kijkers. Begin augustus lag het aantal ook op 3,5 miljoen. In het begin van de coronacrisis, in maart en april, keken ongeveer 7 miljoen mensen naar elke persconferentie over het coronavirus.

Dankzij de persconferentie kon DWDD-vervanger De Vooravond ook rekenen op goede kijkcijfers. Na de 1 miljoen van maandag keken er dinsdag 1,3 miljoen mensen. Het nieuwe SBS6-vooravondprogramma Dit Vindt Nederland trok juist minder kijkers: 102.000 na 125.000 op maandag.