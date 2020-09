Rutte: positie Grapperhaus is nog houdbaar

Justitieminister Ferd Grapperhaus kan aanblijven, vindt premier Mark Rutte. Hij zegt dat de positie van Grapperhaus nog houdbaar is, nadat meer foto’s van diens bruiloft naar buiten zijn gekomen. Daarop is te zien dat de bewindsman zich niet aan de coronaregels houdt.

“Ik heb me daar gisteren over geuit”, zei Rutte woensdag na een overleg op het Catshuis. Meer wilde hij er niet over kwijt, omdat het volgens de premier “wel zo netjes is zo vlak voor een Kamerdebat” eerst dat debat af te wachten.

Grapperhaus, Rutte en De Jonge staan woensdagmiddag de Kamer te woord over de coronacrisis en de Nederlandse aanpak. Daarin zal ook de rol van Grapperhaus zelf centraal staan. De oppositie is niet te spreken over de foto’s die naar buiten zijn gekomen. Na eerdere beelden, waarop Grapperhaus, zijn bruid en verschillende gasten poseren voor een foto zonder hierbij 1,5 meter afstand te houden, leken de meeste partijen de minister nog het voordeel van de twijfel te geven. Maar de nieuwe beelden, waarop te zien is hoe hij een arm om een vrouw heen slaat, zijn tegen het zere been.