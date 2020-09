Rutte wil ‘praktische stappen zetten naar nul racisme’

Premier Mark Rutte wil op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en de arbeidsmarkt “de volgende grote stap” zetten in de strijd tegen racisme. Hij wil daarom eind deze maand met meer organisaties en meer leden van zijn kabinet in gesprek over de belangrijkste sectoren waar discriminatie nog voor problemen zorgt.

Dat is volgens de premier belangrijker dan een discussie over de vraag of er sprake is van institutioneel racisme in Nederland. Hij sprak op het Catshuis met Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet, samen met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Op aanraden van antiracismedemonstranten spraken de bewindslieden ook met de organisaties achter de protesten.

Dat zorgde voor een “meer dan goed” gesprek, zei de premier na afloop. De strijd tegen racisme neemt hij naar eigen zeggen heel serieus. Uiteindelijk moet Nederland naar “nul racisme”, vindt ook de premier. Maar “of we dat zomaar snel bereiken, dat weet ik niet”.

Elvin Rigters van actiegroep Kick Out Zwarte Piet zei na afloop een goed gevoel te hebben overgehouden aan het gesprek. Dat er meer ministeries bij het overleg worden betrokken, is volgens hem “belangrijk”.

Rigters heeft het idee dat Ruttes denken over de kwestie de afgelopen jaren wel is verschoven. “Ik denk wel dat er sprake is van voortschrijdend inzicht.”

“Racisme staat hoe dan ook op de politieke agenda”, concludeerde Rigters.