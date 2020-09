Deals voor extra testen op coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid heeft overeenkomsten gesloten voor extra testen op het coronavirus via de GGD’en. Al met ingang van deze week zullen 500 testen per dag worden uitgevoerd door het Duitse U-Diagnostics/Labor Dr. Wisplinghoff, een aantal dat moet oplopen tot minstens 2000 testen per dag en uiteindelijk misschien wel tot 5000 per dag.

Het departement sloot al een deal met laboratoriumnetwerk Eurofins, dat wereldwijd 800 labs heeft. Het Nederlandse Eurofins stuurt nu al een paar dagen telkens testen door naar een van de laboratoria in Duitsland. Dit moeten er, indien nodig, 44.000 per dag worden. Intussen wordt de Nederlandse vestiging snel uitgebreid zodat steeds meer testen in Nederland zelf kunnen worden afgehandeld.

“De vraag naar testen en testmaterialen is wereldwijd sinds de uitbraak van de coronapandemie enorm groot. Het is en blijft een grote uitdaging om voldoende testcapaciteit te waarborgen, zeker nu de afgelopen tijd de vraag naar coronatests explosief is gegroeid. Op dit moment is de vraag naar testen groter dan de laboratoria met de beschikbare testmaterialen aankunnen. De wachttijden voor een test lopen daarom op”, aldus het ministerie.

Het departement hamert er daarom op dat mensen zich alleen moeten laten testen als zij klachten hebben die kunnen duiden op het coronavirus.