Horeca rekent op losser boetebeleid na ophef bruiloft Grapperhaus

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hoopt dat de ophef over de geschonden coronaregels op de bruiloft van minister van Justitie Ferd Grapperhaus leidt tot meer begrip voor horecaondernemers en een minder strikt boetebeleid. KHN-directeur Dirk Beljaarts vindt dat buitengewoon opsporingsambtenaren, zogeheten boa’s, niet meer meteen boetes moeten opleggen of met sluitingen van cafés moeten dreigen als er een incidentele overtreding van de coronaregels wordt geconstateerd. De branchevoorman wil ook dat al uitgedeelde boetes worden herbekeken.

“Als we iets kunnen leren van deze kwestie, dan is het dat een ongeluk in een klein hoekje zit en er niet altijd sprake is van bewuste overtreding van de regels”, stelt Beljaarts. Volgens hem zouden boetes en andere straffen voor ondernemers eigenlijk alleen opgelegd moeten worden als sprake is van “echte excessen”.

Nu komt het voor dat boa’s erg intimiderend binnenstappen bij de horeca, weet de KHN-directeur van meldingen uit zijn branche. Hij noemt als voorbeeld een boa die direct een boete uitdeelde omdat er toevallig een gast niet op zijn plek zat. De betreffende horecabezoeker was op weg naar het toilet een bekende tegengekomen en sprak die persoon kort aan. In de ogen van Beljaarts is dit een “incident dat iedereen kan overkomen”.

De horecabranche klaagt al langer dat de coronabeperkingen zich in vergelijking met andere branches wel heel erg toespitsen op cafés en restaurants. Beljaarts wijst erop dat horecaondernemers daardoor in een lastige positie zitten. Zij proberen vanwege hun werk zo gastvrij mogelijk te zijn, maar moeten klanten ook vaak ‘nee’ verkopen als iets niet kan vanwege de voorschriften.

Minister Grapperhaus raakte in opspraak na het verschijnen van foto’s van zijn bruiloft. Zo was er een bordesfoto waar onvoldoende afstand werd gehouden. Ook waren er foto’s waarop hij handen aan het schudden was en zijn schoonmoeder omhelsde. In de Tweede Kamer is de kwestie met een sisser afgelopen. Grapperhaus hield het vertrouwen van de coalitiepartijen. De oppositie zegde het vertrouwen niet op, maar sprak wel vrijwel unaniem haar afkeuring uit.