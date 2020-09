Koning met baard op herdenkingsmunt Woudagemaal

Koning Willem-Alexander is voor het eerst met baard afgebeeld op een munt. Het is een herdenkingsmunt ter ere van het honderdjarig bestaan van het Woudagemaal in Lemmer, heeft de Koninklijke Nederlandse Munt donderdagochtend bekendgemaakt.

De koning staat op een zijde met achter hem de wapperende vlag van Friesland. Op de andere zijde wordt het Woudagemaal vanuit vogelvluchtperspectief afgebeeld. Beeldend kunstenaar Berend Strik ontwierp de munt.

Het Woudagemaal Vijfje heeft een waarde van 5 euro en is een wettig betaalmiddel in Nederland. Voor verzamelaars verschijnen er ook bijzondere edities in het zilver en goud. De ceremoniƫle eerste slag van de herdenkingsmunt vindt plaats op 7 oktober.

Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste, nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Het is een van de tien UNESCO Werelderfgoederen in Nederland.