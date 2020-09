Meeste bioscoopbezoekers deze zomer zagen Nederlandse film

De meeste bioscoopgangers gingen in het afgelopen kwartaal naar een Nederlandse film, blijkt uit cijfers die donderdag zijn gepubliceerd. Distributeur Dutch FilmWorks (DFW) is daarmee marktleider, maakte het bedrijf zelf bekend. Eén op de vier bioscoopbezoekers ging na 1 juni naar een film van DFW.

De bioscopen waren vanwege de uitbraak van het coronavirus een paar maanden gesloten, maar sinds de heropening heeft Dutch FilmWorks direct veel films uitgebracht, waaronder Rundfunk en De piraten van hiernaast. De film Alles is zoals het zou moeten zijn werd naar voren gehaald om het aanbod te vergroten.

“De bioscopen, die snakten naar nieuwe films, waren heel blij met onze films”, aldus topman Willem Pruijssers. “We hebben vanwege de opportunity die we zagen meer marketingbudget vrijgemaakt om de films goed aan te jagen.”

De piraten van hiernaast en Alles is zoals het zou moeten zijn werden intussen bekroond met een Gouden Film. Ook de DFW-films Big Trip en I Still Believe trokken meer dan 100.000 bezoekers.