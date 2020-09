Ministerie gaat mobiel ontgassen binnenvaart testen

Er komt een proef met het milieuvriendelijk ontgassen van binnenvaartschepen. Het ministerie van Infrastructuur maakt 250.000 euro vrij om mobiele ontgassingsinstallaties te testen, zodat de gassen niet meer in de buitenlucht terechtkomen.

Er zijn voornamelijk installaties nodig in havengebieden met veel overslag, schrijft het ministerie. In Rotterdam en Moerdijk kunnen binnenvaartschepen nu al ontgassen bij installaties, maar er zijn volgens het ministerie meer nodig.

Als schepen vloeibare lading lossen, blijven er dampen of gassen achter in de laadruimte. Deze kunnen de volgende lading vervuilen. Ook kan er sprake zijn van explosiegevaar als de gassen brandbaar zijn, vooral bij werkzaamheden waar vonken kunnen ontstaan. Daarom moet een schip tussen iedere lading deze dampen kunnen lozen.

Een verbod op varend ontgassen gaat waarschijnlijk eind 2021 op Europees niveau in. Wel moeten eerst alle lidstaten akkoord gaan met de verdragswijziging.

Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt het belangrijk dat er snel alternatieven komen voor varend ontgassen. “Het is kwalijk voor de bemanning en omwonenden maar het is ook niet goed voor het milieu.” Ze heeft zich er in Europa hard voor gemaakt om de verdragswijziging snel te ondertekenen.