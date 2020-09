‘Nieuw soort stalvloer kan stikstofuitstoot fors verkleinen’

Als melkveehouders overschakelen op een nieuw soort stal, kan dat een aanzienlijke reductie van de stikstofuitstoot betekenen. Dat bevestigt Paul Rijken, adviseur bij LTO Noord, na een bericht hierover in De Telegraaf.

Kort gezegd komt de vernieuwing erop neer dat de poep en urine van de koeien niet meer bij elkaar kunnen komen. Daardoor ontstaan veel minder stikstof en methaan. Volgens Rijken loopt de stikstofuitstoot door zo’n nieuwe stalvloer met zeker 65 procent terug, van 13 kilo per koe per jaar naar 4,5 à 5 kilo per koe per jaar. Zelfs een verdere reductie zou mogelijk zijn. Hij pleit er dan ook voor dat alle veehouders op termijn zulke stallen krijgen.

Het plan wordt deze donderdag gepresenteerd aan het ministerie van Landbouw.

Volgens Rijken is het voor de overheid voordeliger om boeren subsidie te geven voor de vervanging van hun stallen of stalvloeren dan ze uit te kopen. Volgens hem kost een nieuwe stal(vloer) tussen de 50.000 en 800.000 euro. Uitkopen kost tussen de 3,5 en 7 miljoen, becijfert hij.

Een verlaging van de stikstofuitstoot is hard nodig om de komende tijd vergunningen af te kunnen geven voor de bouw van bijvoorbeeld woningen.

Het kabinet wilde dat melkveehouders hun stikstofuitstoot zouden reduceren door een verplichte aanpassing aan het krachtvoer dat ze hun koeien geven. Na veel protesten ging die maatregel van tafel omdat die te weinig zou opleveren. Er is wel een uitkoopregeling in het leven geroepen voor boeren die willen stoppen.