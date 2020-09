Oppositie zegt vertrouwen in Grapperhaus niet op

De oppositie zegt het vertrouwen in minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) niet op, maar geeft met een motie van afkeuring een signaal aan het kabinet af bijzonder kritisch te zijn over de gang van zaken. De Tweede Kamer sprak woensdag urenlang over de overtreding van de coronaregels tijdens de bruiloft van Grapperhaus.

De oppositie van links tot rechts stoort zich aan de milde toon die premier Mark Rutte aanslaat tegen zijn minister, terwijl die zich juist hard richting de samenleving uitliet. Grapperhaus noemde eerder het overtreden van de coronaregels asociaal. De motie van afkeuring van de PvdA krijgt geen meerderheid, omdat de coalitiepartijen en de SGP achter de bewindsman blijven staan.

Thierry Baudet van Forum voor Democratie had ook zijn handtekening onder de motie van afkeuring gezet, maar kwam uiteindelijk ook nog met een motie van wantrouwen op de proppen. Hij vindt dat Grapperhaus moet aftreden. Daar zal geen meerderheid voor te vinden zijn.

Grapperhaus, in het begin emotioneel, ging tijdens het debat diep door het stof. Hij sprak opnieuw uit spijt te hebben over de misstappen, die zijn te zien op foto’s. “Ik heb me laten meeslepen.” Oppositiepartijen vinden dat zijn gezag en geloofwaardigheid is aangetast. Grapperhaus erkende dat hij een deuk heeft opgelopen maar is ervan overtuigd dat hij zijn geloofwaardigheid kan herstellen door duidelijk te zijn over zijn fout en pal te staan achter het coronabeleid.

De coalitiepartijen steunen Grapperhaus. Premier Mark Rutte stelde zich vierkant achter Grapperhaus. Hij prees de bijdrage van de minister aan de bestrijding van de coronacrisis uitvoerig. Opstappen zou volgens hem de bestrijding van de crisis schaden. Volgens Rutte zullen mensen de minister zijn fout vergeven. “Er is mildheid in Nederland, er is genade.”