De politie heeft in Leeuwarden twee personen aangehouden in verband met een schietpartij. Die had in de nacht van woensdag op donderdag plaats aan de Luchtenrek, in het noorden van de stad. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De schoten werden rond 01.15 uur gelost vanuit een auto, meldt de politie. Kort na het incident troffen agenten de betreffende auto aan en zijn de twee verdachten aangehouden.