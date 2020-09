Uitvaart kardinaal Simonis donderdag in Sint Catharinakathedraal

De begrafenis van de woensdag overleden Adrianus Johannes kardinaal Simonis, emeritus aartsbisschop van Utrecht, zal plaatsvinden op donderdag 10 september in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht. Wegens de coronamaatregelen is de uitvaart alleen toegankelijk voor genodigden.

KRO-NCRV zendt de begrafenis, die om 11 uur begint, live uit. De oud-bisschop zal op begraafplaats St. Barbara in Utrecht komen te liggen. Daar zijn bijna al zijn voorgangers ook begraven.

Ad Simonis was van 1983 tot 2007 de aartsbisschop van Utrecht. Hij is 88 jaar geworden.