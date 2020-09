UvA zette kade Grimburgwal al eerder af na verzakking

De kade aan de Amsterdamse Grimburgwal, waarvan dinsdag een deel instortte, was al eerder uit voorzorg afgezet vanwege een verzakking in de bestrating. De Universiteit van Amsterdam (UvA) had in mei het straatwerk laten vernieuwen en op 18 augustus bleek een deel verzakt. Een onderzoek naar de oorzaak was nog gaande, meldt de UvA op de website.

Het gebouw, waar de onderwijsbalie van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de afdeling Kunstgeschiedenis zitten, blijft nog zeker tot eind van de week dicht. Het pand wordt de komende dagen gemonitord. Medewerkers kunnen onder begeleiding naar binnen om spullen op te halen. De onderwijsbalie is tijdelijk verplaatst en ook het onderwijs dat stond gepland vindt op andere locaties plaats.

De gemeente heeft het resterende deel van kademuur direct gestut. Het instorten gebeurde vermoedelijk door een sinkhole. Naar de exacte oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.