Waterpolitie grijpt in bij opnames Kameleon-film

De waterpolitie in Friesland heeft woensdag een paar uur de opnames van de nieuwe Kameleon-film stilgelegd. Tijdens de scène, die werd gedraaid op het Sneekermeer, zouden de boten te hard hebben gevaren. Ook zouden de makers in overtreding zijn geweest omdat de twee minderjarige hoofdrolspelers geen vaarbewijs zouden hebben.

Regisseur Steven de Jong heeft een bericht hierover in de Leeuwarder Courant bevestigd. “We hadden alles geregeld, we hadden vergunningen en ontheffingen”, vertelt De Jong. Desondanks werd zijn filmcrew volgens hem klemgevaren door twee boten van de waterpolitie. Zij zouden de boot van de Kameleon-tweeling in beslag hebben willen nemen. “Er staan tientallen man crew om die jongens heen. En de agenten vragen serieus: wat zijn jullie aan het doen?”

De politie bevestigt dat een boete is opgelegd voor te snel varen en dat voor de overige overtredingen waarschuwingen zijn gegeven. De ontheffingen waarmee werd geschermd, gelden volgens een woordvoerder van de politie niet voor het gedeelte van het Sneekermeer waarop werd gevaren.

Volgens regisseur De Jong waren de ontheffingen en vergunningen allemaal geregeld met de provincie Friesland. De twee hoofdrolspelers, die in de film af en toe een stukje zelf moeten varen, hebben het theoretische gedeelte van het vaarbewijs gehaald. “Ze zijn minderjarig, dus het praktijkvaarbewijs mogen ze nog niet halen.”

De Kameleon voer volgens de maker tussen de 30 tot 40 kilometer per uur over het water. “De Kameleon moet snel varen. Dat hoort bij die boot en daar hebben we een ontheffing voor. Als we nou gevaarlijk aan het varen waren of ons niet aan de regels hielden, dan had ik het begrepen. Maar dat deden we niet en er waren maar drie bootjes op het hele meer.”

De beroemde Friese tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer keert volgend jaar terug naar de bioscoop. De vorige twee bioscoopfilms kwamen in 2003 en 2005 uit en trokken 750.000 en 450.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen.