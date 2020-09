Apeldoorn verbiedt betoging Pegida om dreigende taal over Koran

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn heeft vrijdag op het laatste nippertje een betoging van anti-islamorganisatie Pegida in zijn gemeente verboden, omdat de organisatie op Facebook dreigde “met de Koran te doen wat met alle ‘fascistische’ boeken zou moeten gebeuren”. Dat zou volgens de burgemeester leiden tot een verstoring van de openbare orde.

Pegida wilde demonstreren op de stoep van de Turkse EyĆ¼p Sultan Moskee in Apeldoorn. Vanwege de aankondiging op sociale media vreesde het moskeebestuur dat de beweging de Koran zou ontheiligen tijdens het vrijdagmiddaggebed. “Dat druist in tegen de diepste religieuze gevoelens van de gelovigen”, liet het bestuur aan de burgemeester weten. Volgens het moskeebestuur zou zo’n actie niet alleen plaatselijk, maar ook landelijk tot ongeregeldheden kunnen leiden.

Pegida is verontwaardigd over het intrekken van de toestemming voor de betoging. De politie houdt de omgeving van de Apeldoornse moskee vrijdagmiddag in de gaten.