De Jonge weet niet zeker of leraren voorrang test kunnen krijgen

Er moet eerst “een goed gesprek” komen met de GGD voordat mensen in vitale beroepen, zoals zorgpersoneel of leraren, voorrang krijgen voor een coronatest. Zorgminister Hugo de Jonge wil eerst weten of het wel mogelijk is. Hij begrijpt wel die wens, maar denkt ook dat het voor langere wachttijden voor anderen kan zorgen.

De hele Tweede Kamer wil dat mensen in vitale beroepen voorrang krijgen. Ook volgens De Jonge zijn de gevolgen groot als bijvoorbeeld een leraar lang moet wachten op een test. “Dan moeten er klassen naar huis en moeten de ouders van die kinderen opvang regelen.”

Toch is het volgens hem “een keuze in schaarste” omdat er momenteel weinig testen zijn. De testcapaciteit staat al langer onder druk. Volgens de minister wordt er “met man en macht” gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, maar nu “piept en kraakt” deze nog.

De minister benadrukt dat mensen zich alleen moeten testen als ze klachten hebben. “Anders gebruik je misschien een test die iemand anders harder nodig heeft.”