Kerkgang onder katholieken door corona met kwart afgenomen

Het aantal kerkgangers in Nederlandse rooms-katholieke parochies lijkt als gevolg van de coronacrisis met ongeveer een kwart te zijn afgenomen. Dat meldt het Katholiek Nieuwsblad op basis van een rondgang langs 21 parochies in de zeven bisdommen.

Met name ouderen en kwetsbare parochianen mijden de kerk uit angst of voorzichtigheid, zeggen verschillende pastoors. “Onder kerkgangers die voor de coronacrisis gewoonlijk in onze kerken kwamen, zit nog heel wat schrik”, ziet een pastoor uit het aartsbisdom Utrecht. Voor de crisis kwamen bij een zondagsviering in een van zijn kerken zo’n 80 tot 100 mensen. Dat zijn er nu zo’n 50 tot 60.

In andere parochies is de terugloop minder, daar spreken pastoors over “een lichte afname”. Een pastoor uit het bisdom Haarlem-Amsterdam constateert zelfs een lichte stijging. De meeste benaderde priesters spreken echter van een teruggang met zo’n 25 tot 30 procent.

Behalve angst voor besmetting, spelen volgens de ondervraagde priesters ook de coronamaatregelen in de kerk een rol. Het vooraf reserveren, een beperkt aantal zitplaatsen en de hygiënemaatregelen in de kerk verhogen de drempel om te komen.

Ook signaleren sommige priesters dat het succes van onlinevieringen de terugkeer naar de fysieke kerkviering belemmert. “Sommigen zeggen: ‘Als ik de mis vanuit mijn luie stoel kan volgen, waarom zou ik dan naar de kerk gaan?’” Voor enkele parochies was dit reden om te stoppen met de livestream-vieringen.