Meer meldingen ddos-aanvallen in augustus

Tientallen bedrijven en organisaties hebben vorige maand melding gedaan van een zogenoemde ddos-aanval. Dat is een toename ten opzichte van andere maanden, meldt de politie. Bij de bedrijven die aangifte hebben gedaan zitten ook bedrijven met een “vitale dienstverlening”, zoals internetproviders en banken.

Bij een ddos-aanval (distributed denial of service) proberen internetcriminelen een website, server of dienst onbereikbaar te maken. Via een netwerk van gehackte computers bezoeken ze een website zo massaal dat deze crasht.

De politie onderzoekt de ddos-aanvallen en werkt daarin samen met onder meer het Nationaal Cyber Security Centrum. De politie roept bedrijven en organisaties die slachtoffer zijn van ddos-aanvallen op aangifte te doen, omdat dit nuttige informatie oplevert voor de politie.