SP’er Ronald van Raak stopt na verkiezingen als Kamerlid

SP’er Ronald van Raak stopt als Tweede Kamerlid. In een column op de website van zijn partij hekelt Van Raak de mediademocratie die hij heeft zien ontstaan in zijn jaren als Kamerlid. “Dat is een ander spel, met andere regels. Een ommekeer waarop ons parlementaire stelsel eigenlijk niet goed is ingesteld.”

De volgorde in de politiek is de afgelopen jaren omgedraaid, constateert van Raak. “Oorspronkelijk werden in de Kamer debatten gevoerd en werd daarvan in de media verslag gedaan. Nu is dat andersom: in allerlei media worden door politici problemen besproken en daarna wordt hierover in een Kamerdebat nog eens nagepraat.”

Toen hij in maart werd gevraagd of hij opnieuw op de lijst wilde, en vervolgens twijfelde, was het eigenlijk duidelijk, schrijft van Raak. “‘Je twijfel is je antwoord'”, zei iemand tegen hem. Toch, schrijft Van Raak, voelt het raar te stoppen net nu hij een einde ziet komen aan een “neoliberale muur” waar hij twintig jaar “tegenaan botste. Die zag ik nu plotseling vóór mijn ogen verbrokkelen.”

“Het voelt vreemd te stoppen op het moment dat aan deze tijd een einde komt”. Maar andere factoren spelen een rol, legt Van Raak uit. “Ik geef ook toe dat de jaren tellen, weinig mensen beseffen hoe zwaar het is om Kamerlid te zijn. Hoe dat een wissel trekt op je persoonlijke leven. Ik heb even de tijd nodig om op adem te komen en bij te tanken.”

Met Van Raak verliest de SP-fractie, waar hij sinds 2006 deel van uitmaakt, een veteraan in de Tweede kamer. Voordat hij toetrad tot de Tweede Kamer, was hij enkele jaren lid van de Eerste Kamer. Hij zette zich onder meer in voor betere bescherming voor klokkenluiders. Momenteel ligt in de Kamer een wetsvoorstel van zijn hand voor de invoering van een correctief referendum.