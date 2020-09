Uitspraak over levenslange straf van leider bende van Venlo

De tot een levenslange celstraf veroordeelde Frenkie P. wil uitzicht krijgen op een leven buiten de gevangenis. De man die bekendstaat als kopstuk van de bende van Venlo, spande daarom een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. De rechtbank in Den Haag doet vrijdag uitspraak.

P. is ruim een kwart eeuw geleden veroordeeld voor meerdere moorden. Samen met anderen zou hij begin jaren negentig dood en verderf hebben gezaaid in en rond Venlo. P. heeft de meeste delicten ontkend en doet dat nog altijd. Zijn advocaat denkt dat dat nu tegen hem gebruikt wordt in het advies om (nog) niet deel te mogen nemen aan een resocialisatietraject, een traject om weer te wennen aan de maatschappij.

De Limburger vertelde de rechter tijdens de behandeling van het kort geding dat hij tijdens zijn recente verblijf in het Pieter Baan Centrum, waar hij ter observatie was opgenomen, “in zeven weken tijd slechts 42 minuten” met een psychiater had gesproken. “Dit is een grote poppenkast, van begin tot einde”, zei hij.

De advocaat van de Staat merkte op dat P. wel degelijk uitzicht houdt op dat traject. “De adviescommissie kan volgend jaar weer naar zijn zaak kijken en het beoordelen. Dat er geen enkel perspectief is, is dus onjuist.”

De bende van Venlo trok in 1993 en 1994 een spoor van vernieling door het noorden van Limburg. De leden van de bende – sommigen van hen waren nog tieners – kregen lange gevangenisstraffen opgelegd voor het plegen van zeven moorden en meer dan 250 geweldsdelicten.