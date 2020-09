Veel politie op de been om demonstraties Den Haag

De politie is vrijdag in Den Haag in groten getale aanwezig op straat, vanwege verschillende demonstraties. Voor het Binnenhof staat onder meer een muur van agenten. Ook op bijvoorbeeld het Plein, voor de ingang van de Tweede Kamer, is de politie zichtbaar aanwezig, vertelt een politiewoordvoerder.

Voor vrijdag zijn meerdere demonstraties aangemeld, op diverse locaties, geeft de woordvoerder aan. Zo is opgeroepen te protesteren tegen de spoedwet die een juridische onderbouwing moet bieden voor de coronamaatregelen van het kabinet. De manifestatie is op het Lange Voorhout en de Lange Vijverberg. Ook zou er worden gedemonstreerd bij het hoofdbureau van de politie in Den Haag, tegen politiegeweld. Vakbond FNV wil vrijdag aan het begin van de middag met een groep van ruim zestig vakbondsleden een vreedzame protestactie houden bij de Wit-Russische ambassade.

De gemeente Den Haag heeft volgens de politiewoordvoerder besloten dat alleen mag worden gedemonstreerd op het Malieveld en de daarbij gelegen Laan van Reagan en Gorbatsjov. De aanwezige agenten spreken demonstranten aan en verwijzen ze door naar het Malieveld, aldus de woordvoerder. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.