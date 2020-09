Wakker Dier: aantal vega-aanbiedingen blijft stijgen

Supermarkten zetten steeds vaker vleesvervangers in de aanbieding, meldt Wakker Dier. Uit hun reclamefoldermonitor blijkt dat voor elke vier prijsstunts van vlees nu ook een vleesvervanger in de aanbieding is. “We weten dat promotiebeleid van supermarkten veel invloed heeft op wat mensen kopen en eten. Dit steunt de consument met de goede beweging richting minder vlees eten,” zegt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

Wakker Dier ziet grote verschillen tussen het kortingsbeleid van supermarkten. Waar Jumbo en DekaMarkt voor elke twee vleesaanbiedingen ook een vleesvervanger in de aanbieding zetten, is de verhouding bij Aldi één op zestien. Voor het onderzoek werden de twaalf grootste supermarktconcerns gevolgd.

Wakker Dier monitort het aantal promoties op vlees en vervangers in reclamefolders sinds 2015. Het aandeel kortingen op vegetarische producten steeg in die jaren van 8 naar 21 procent. Hilhorst: “Vooral dit eerste half jaar vond een grote stijging in promoties plaats.” En die aanbiedingen lijken effect te hebben. “De verkoopt van vleesvervangers neemt absoluut toe en er is ook een daling te zien in de in vleesverkoop. Dat is beter voor dieren en het milieu.”