Duizenden mensen kijken mee met de actie ‘meer dan applaus’

Kort voor aanvang om 14.00 uur hadden zich zaterdag al meer dan 4000 mensen online aangesloten bij de actie ‘meer dan applaus’, een demonstratie van de zorgsector voor meer salaris en minder werkdruk. Op de website kunnen ze live meekijken met de gelijknamige actie op het Malieveld in Den Haag. De website meerdanapplaus.nl was kort na aanvang van de demonstratie tijdelijk onbereikbaar. Vermoedelijk doordat te veel mensen tegelijk een kijkje wilden nemen.

Daar zijn op initiatief van twee verpleegkundigen duizenden schoenen op het gras gezet. Het zijn de schoenen van zorgmedewerkers die vanwege coronamaatregelen niet bij het protest kunnen zijn.

Op het Malieveld staat ook een glazen huis, waar presentator Humberto Tan in gesprek gaat met de organisatoren en met mensen die in de zorg werken. Die gesprekken worden via internet uitgezonden.