Kaag zet als nieuwe leider D66 lijnen uit in speech in Papendal

Sigrid Kaag houdt zaterdag haar eerste grote speech als nieuwe leider van D66. De 58-jarige oud-diplomate werd vrijdag zoals verwacht met overweldigende cijfers gekozen tot nieuwe leider van de partij. Ze kreeg ruim 95 procent van de stemmen. Ze is de opvolger van Alexander Pechtold.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking doet haar idee├źn aan het eind van de middag voor zo’n tweehonderd partijleden uit de doeken in sportcentrum Papendal. Ze zal dan onder meer zeggen hoe Nederland verder moet na de coronacrisis en hoe ze de toenemende tegenstellingen in het land wil aanpakken.

Het is volgens Kaag tijd voor “nieuw leiderschap”, liet ze vrijdag in een boodschap aan de partijleden weten. Ze vindt dat de politiek zich niet moet laten verlammen door de angst kiezers kwijt te raken aan de flanken van het politieke spectrum met hun “gemakzuchtig geroep”. Ze wil juist verbinden.

Eerder deze week bracht ze een pamflet naar buiten waarin ze schrijft dat de komende jaren forse investeringen nodig zijn, vooral in de woningbouw, onderwijs maar ook in de publieke sector. “We moeten investeren in publiek werk, het werk dat ons samenleven mogelijk maakt.”

D66 zit op dit moment met 19 zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen staat de partij al lang op verlies, maar sinds duidelijk is dat Kaag de nieuwe leider wordt, wint de partij weer wat zetels terug.