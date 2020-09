Manifestatie Museumplein voor disco’s en nachtclubs

Op het Museumplein in Amsterdam zijn zaterdagmiddag honderden mensen bijeen om aan te dringen op versoepeling van de coronamaatregelen zodat discotheken en nachtclubs weer open kunnen. De sfeer is gemoedelijk, zegt de politie, die het aantal demonstranten op minstens 500 schat.

De manifestatie ‘De Nacht Wacht’ begon om 14.00 uur en wordt ondersteund door clubs als Paradiso, Escape, AIR en Panama. Veel horecazaken staan financieel aan de rand van de afgrond. Op spandoeken staan teksten als We love Paradiso, We want to rave, geef de nacht terug en Fight for your right to party. Demonstranten en ondernemers voelen zich niet gehoord door de overheid.

“Clubs worden geshamed in de media. Ze worden gesloten wanneer ze in deze coronatijd inventief proberen te zijn”, zegt Nadia Denise Duinker, oprichter van de zaken Canvas en Doka en één van de sprekers. “Het vaccin wordt als enige redmiddel aangedragen. In de tussentijd hangt een tweede lockdown boven ons hoofd. Er is door ondernemers genoeg inventiviteit getoond om te roeien met de riemen die we hebben.”

Muziek is niet toegestaan. Hoeveel demonstranten er uiteindelijk naar het Museumplein komen is nog onduidelijk. De gemeente Amsterdam heeft in elk geval alvast 5000 stippen aangebracht op de grond, zodat de demonstranten voldoende afstand kunnen houden.